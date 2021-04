Lancement du portail national des procédures et des formalités administratives “Idarati”

mercredi, 21 avril, 2021 à 22:33

Rabat – Le portail national des procédures et des formalités administratives “Idarati”, a été lancé mercredi à Rabat.

Le lancement de ce portail (www.idarati.ma) intervient conformément aux Hautes Orientations Royales visant l’amélioration de la qualité des services rendus par l’administration aux usagers et l’instauration d’une nouvelle relation fondée sur la confiance et la transparence et dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la loi 55.19 relative à la simplification des procédures et des formalités administratives.

Le portail Idarati, qui a été réalisé dans le cadre d’un partenariat entre le ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration, le ministère de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique, l’Agence du Développement du Digital (ADD) et l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ANRT), constitue une interface d’information unifiée, intégrée et multi-espaces, qui met les informations administratives à la disposition de l’usager.

Ce portail s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la loi 55-19 relative à la simplification des procédures et des formalités administratives, a déclaré à la chaîne d’information MAP (M24), le secrétaire général du Département de la réforme administrative, Ahmed Laamoumri, notant que les procédures publiées sur le portail sont les seules approuvées pour le fonctionnaire et le citoyen.

Le citoyen peut déposer une plainte auprès du chef du service concerné dans le cas où il serait obligé d’apporter un document qui ne figure pas dans la liste, a-t-il expliqué, ajoutant que la loi est accompagnée d’un ensemble de principes et des règles, notamment l’abstention de l’administration d’obliger l’usage, lors du dépôt de sa demande ou en phase de traitement, de présenter une pièce, un document, ou une information, ou de faire une formalité administrative plus d’une fois.

Pour sa part, le chef de division du Centre d’appel et d’orientation administrative du Département de la réforme administrative, Abderrahim Hassia, a souligné, dans une déclaration similaire, que les tâches du centre consistent à répondre aux questions des citoyens concernant les formalités, les décisions et les procédures administratives.

Il a ajouté qu’à travers le portail, on va accompagner les questions des citoyens, au Maroc ou à l’étranger, ainsi que des étrangers résidant dans le Royaume, notant que le centre peut être contacté via le numéro de téléphone “3737” et le numéro économique “0802003737”, et depuis l’étranger sur le numéro “0537679906” en plus de l’adresse e-mail, sachant que les réponses sont données dans les 48 heures.

L’espace d’information de ce Portail constituera une référence nationale officielle pour l’usager, lui permettant de consulter les procédures et formalités administratives qu’il doit effectuer auprès des administrations, des établissements et des entreprises publiques, ainsi que des collectivités territoriales et toute personne morale assujettie au droit public.

Il est à rappeler que les administrations ne peuvent exiger dorénavant que les actes administratifs et les documents stipulés dans les textes législatifs ou réglementaires en vigueur, tels qu’ils ont été approuvés par la Commission nationale de la simplification des procédures et des formalités administratives et publiés sur le portail national.

A noter que les actes administratifs publiés dans le Portail ont été recensés, documentés et transcrits par les administrations concernées, conformément aux dispositions de la loi 55.19, qui a arrêté plusieurs règles en matière de simplification, dont les plus importantes, l’interdiction de demander à l’usager de fournir plus d’un seul exemplaire du dossier de demande d’un acte administratif.