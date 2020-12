Lancement du programme “Yosr” visant à soutenir et accompagner les personnes dyslexiques

jeudi, 10 décembre, 2020 à 23:38

Rabat- Le programme “Yosr” visant à soutenir et accompagner les personnes souffrant de dyslexie et des troubles spécifiques d’apprentissage a été lancé jeudi à Salé.

Bénéficieront de ce programme lancé par le ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, et la ministre de la Solidarité, du développement social, de l’égalité et de la famille, Jamila El Moussali, des cadres du système de l’éducation et de la formation, sur une période de trois ans, en plus des cadres relevant des secteurs concernés.