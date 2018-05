Lancement du projet d’appui des politiques de l’efficacité énergétique et la promotion des établissements publics au Nord et à l’Est du Royaume

jeudi, 10 mai, 2018 à 18:27

Rabat – Le projet d’appui des politiques de l’efficacité énergétique et la promotion des établissements publics dans les territoires du Nord et de l’Oriental a été lancé, jeudi à Rabat, avec pour objectif d’approvisionner et d’optimiser la consommation énergétique dans les établissements publics, écoles rurales et unités de santé.