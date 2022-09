Lancement d’un projet pour le renforcement du collecteur principal de la zone Sud-ouest de la ville d’Azemmour

lundi, 19 septembre, 2022 à 17:03

Azemmour – Le projet visant à renforcer le collecteur principal de la zone Sud-ouest de la ville d’Azemmour a été lancé, récemment, pour consolider le réseau d’assainissement liquide.

Dans un communiqué, la Régie Autonome Intercommunale de Distribution d’Eau, d’Électricité et de gestion d’Assainissement liquide des Provinces d’El Jadida et de Sidi Bennour (RADEEJ) a souligné que ce projet vise à renforcer le réseau d’assainissement liquide et à lutter contre les inondations que connaissent certaines zones de la ville d’Azemmour lors de la saison pluvieuse, relevant que ce projet a nécessité une enveloppe budgétaire de près de 17 millions de dirhams.

Il est à préciser que le projet compte à réaliser un collecteur principal en mesure d’absorber la quantité de pluie et ce, en se basant sur la technique de galeries de captage des eaux, expliquant à cet égard, qu’une “Galerie” sous forme ovale de la catégorie de 180 centimètres et d’une longueur de 1900 mètres sera mise en place, outre des canaux de 400 à 1400 millimètres de diamètre.

Ce projet, ajoute la RADEEJ, jouera un rôle important dans l’évacuation des eaux de pluie et le renforcement du réseau d’assainissement liquide de la ville d’Azemmour afin de lutter contre les inondations, notant que cette infrastructure s’inscrit dans le cadre des projets structurants à venir qui profiteront à la ville d’Azemmour à l’instar du projet de la station de traitement des eaux usées.