Lancement d’une formation aux techniques d’animation et d’encadrement de jeunes à Rabat et à Essaouira

lundi, 16 mai, 2022 à 19:40

La Fondation Mohammed VI pour la Recherche et la Sauvegarde de l’Arganier (FMVI-RSA), l’Académie Régionale de l’Education et de la Formation (AREF) de Marrakech-Safi et la Direction provinciale de l’Education nationale, du préscolaire et des sports à Essaouira ont célébré la Journée internationale de l’arganier dans les écoles partenaires de la Fondation au niveau de la province d’Essaouira (Smimou, Takoucht et Ounagha), inscrites au Programme Energie Solaire en Arganeraie de la FMVI-RSA dans sa composante Cantines Scolaires Solaires.