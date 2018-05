Lancement d’une plateforme d’échange électronique entre le ministère de la Justice et l’Ordre des avocats de Casablanca

mercredi, 23 mai, 2018 à 18:15

Rabat – Une plateforme d’échange électronique entre le ministère de la Justice et l’Ordre des avocats de Casablanca a été lancé, mercredi à Rabat, avec notamment pour objectif de faciliter l’échange par voie électronique des documents entre les avocats et les tribunaux en confirmant leur authenticité via une signature électronique.