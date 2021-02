Lancement à Essaouira d’une antenne de la Clinique du Droit de la FSJES Rabat-Agdal

dimanche, 14 février, 2021 à 23:24

Essaouira – L’Espace “Bayt Dakira” a été, samedi, le témoin de l’annonce du lancement à Essaouira d’une antenne de la Clinique du Droit relevant de la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales (FSJES) Rabat-Agdal.

Cette importante annonce a été faite en présence de MM. André Azoulay, Conseiller de SM le Roi et président-fondateur de l’Association Essaouira-Mogador, et Tarik Ottmani, président du bureau exécutif de l’Association, lors de la 6ème Rencontre scientifique, initiée conjointement par le Centre d’Etudes et de Recherches sur le Droit Hébraïque au Maroc, la Fondation Konrad-Adenauer au Maroc, l’Association Essaouira-Mogador et “Bayt Dakira”, sous le thème “Quand la diversité marocaine s’invite au cœur des Humanités”.