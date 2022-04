Lancement de la formation gratuite au profit des conducteurs de taxis pour l’obtention de la carte du conducteur professionnel

jeudi, 7 avril, 2022 à 21:02

Le Bureau national de lutte contre les crimes économiques et financiers, relevant de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) a déféré, jeudi, devant le parquet près la Cour d’appel de Rabat, huit suspects, dont cinq responsables et cadres exerçant aux services centraux de la Sûreté Nationale et un délégué d’une société étrangère, pour leur implication présumée dans une affaire de dilapidation et détournement de fonds publics, divulgation du secret professionnel, corruption, falsification et participation.