Lancement et inauguration de projets de développement agricole dans les provinces de Rehamna et d’El Kelâa des Sraghna

mardi, 28 mai, 2024 à 9:00

Nzalet Laâdem (province de Rehamna) – Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki a effectué, lundi, une visite de terrain dans les provinces de Rehamna et d’El Kelâa des Sraghna relevant de la région Marrakech- Safi, marquée par le lancement et l’inauguration de projets de développement agricole.

Cette visite au cours de laquelle M. Sadiki était accompagné notamment du wali de la Région de Marrakech-Safi, Farid Chourak, des gouverneurs des provinces de Rehamna et d’El Kelâa des Sraghna, respectivement MM. Aziz Bouignane et Hicham Smahi, des professionnels, des élus et d’une importante délégation de responsables de son Département, a été également l’occasion pour s’informer de près de l’état d’avancement des Plans Agricoles Provinciaux de Rehamna et d’El Kelâa des Sraghna de la stratégie Génération Green.

Les programmes triennaux 2024-2026 des deux provinces comptent plusieurs projets structurants concernant notamment, l’économie d’eau, l’agriculture solidaire et la modernisation des infrastructures de commercialisation et de valorisation des productions agricoles.

Mobilisant une enveloppe de 4,35 milliards de DH pour le Plan de Développement Agricole de la province de Rehamna et 4,17 milliards de DH pour celui de la province d’El Kelâa des Sraghna pour la période 2020-2030, ces programmes et projets viennent stimuler l’investissement agricole au niveau de ces parties du territoire national.

Ainsi, le ministre a procédé, au niveau de la Commune Territoriale Nzalet Laadem, dans la province de Rehamna, au lancement de la première tranche des travaux de plantation du cactus sur une superficie de 400 ha dans le cadre d’un projet d’agriculture solidaire portant sur la diversification des systèmes de production et de promotion de l’auto- emploi.

Ce projet consiste en plusieurs composantes, notamment la plantation de 2.000 ha de cultures résilientes aux changements climatiques (1.500 ha de cactus, 200 ha de caroubier, 100 ha d’arganier, 100 ha d’atriplex et 50 ha de câprier).

D’un coût global de 27,53 MDH, le projet, dont le nombre de bénéficiaires s’élève à 950 petits agriculteurs, porte aussi sur le développement de l’élevage, la création de coopératives de service pour les jeunes ruraux et la réalisation d’activités génératrices de revenu au profit des femmes rurales, et permettra ainsi la création d’environ 110.000 journées de travail par an.

Au niveau de la commune de Sidi Bouathmane, M. Sadiki a procédé à l’inauguration d’un nouvel Institut Technique Agricole (ITA). Réalisée pour un investissement de 23.95 MDH sur une superficie de plus de 10 ha (dont 1,67 ha couverts), cette structure qui dispose d’une capacité d’accueil de 90 stagiaires par an, permettra de renforcer le dispositif de la formation professionnelle agricole de la région et de contribuer à la création d’une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs agricoles.

A noter que le pôle régional de la formation professionnelle agricole de Marrakech-Safi compte six établissements répartis sur le territoire de la région. Ils offrent trois modes de formation qui couvrent un large spectre de filières adaptées au marché de l’emploi, en phase avec les projets et programmes de développement inscrits dans la stratégie Génération Green.

A cette occasion, le ministre a présidé la cérémonie de signature d’une convention de partenariat entre la préfecture de la province de Rehamna, la Direction de l’Enseignement, de la Formation et de la Recherche relevant du Département de l’Agriculture et la Direction Régionale de l’Agriculture de Marrakech-Safi, pour la valorisation de l’Institut à travers la mise en place d’un incubateur pour les jeunes entrepreneurs agricoles.

Dans la province d’El Kelâa des Sraghna, M. Sadiki a visité le projet de modernisation du Souk hebdomadaire et de l’abattoir de la commune d’El Attaouia. Fruit d’un partenariat entre le ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, la préfecture de la province d’El Kelâa des Sraghna et la commune d’El Attaouia, ce projet, d’un investissement estimé à 40 MDH, vise une meilleure organisation des circuits de commercialisation et l’amélioration de la qualité des produits agricoles.

Au niveau de la commune de Freita, le ministre a lancé la dernière tranche des travaux de plantation de cactus sur une superficie de 500 ha dans le cadre d’un projet d’agriculture solidaire qui porte sur la plantation de 1.000 ha de cactus de nouvelles variétés résistantes à la cochenille à carmin, la plantation de 200 ha de caroubier en tant que plantations résilientes aux changements climatiques, la mise en place de coopératives entrepreneuriales de jeunes ruraux et la réalisation d’activités génératrices de revenu au profit des femmes rurales.

D’un coût global d’environ 20 MDH, le projet profite à 526 petits agriculteurs et permettra la création de 50.000 journées de travail par an.

M.Sadiki a en outre visité le projet de réalisation d’un marché de gros provincial moderne au niveau de la commune d’El Kelâa des Sraghna. D’un investissement global de 50 MDH, ce projet structurant s’inscrit dans le cadre d’une convention de partenariat entre le ministère, le Conseil Régional de Marrakech-Safi et la Commune d’El kelâa des Sraghna.

Par ailleurs, le ministre a présidé la cérémonie de signature d’une convention de partenariat entre la préfecture de la province d’El Kelâa des Sraghna, la commune d’El Kelâa des Sraghna, l’Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Haouz et l’Agence du Bassin hydraulique Oum Rbie, portant sur la réutilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation des productions agricoles.

Cette initiative intervient dans le cadre des efforts déployés en matière d’économie des eaux conventionnelles et de sauvegarde des plantations d’oliviers sur une superficie d’environ 1.000 ha, exploitées par les petits agriculteurs.

Dans une déclaration à a presse à cette occasion, le ministre a expliqué que cette visite vise à s’informer de près des projets de la Stratégie de Génération Green dans ces deux provinces et des programmes importants visant le développement des chaînes de production tels que la plantation de cactus, le renforcement de la production animale et la création de coopératives de services au profit des jeunes issus du milieu rural et des activités génératrices de revenu en faveur des femmes rurales.

Ces projets tendent aussi à diversifier les systèmes de production, encourager l’auto-emploi et à mettre en œuvre des projets d’agriculture solidaire et de modernisation des infrastructures de commercialisation et de valorisation des produits agricoles, a ajouté le ministre.

M. Sadiki a également insisté sur l’importance de la formation professionnelle agricole à travers le nouvel Institut inauguré dans la collectivité territoriale de Sidi Bouathmane, expliquant que cette structure vient renforcer le système de formation professionnelle agricole au niveau de la région et, partant, contribuer à la création d’une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs, à travers la mise en place d’un incubateur dans le domaine agricole.