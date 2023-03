Lancement de l’opération d’appel à la générosité publique pour soutenir les préposés religieux et leur famille sur la plateforme “anfiq” (communiqué)

mardi, 21 mars, 2023 à 19:29

Rabat – La Fondation Mohammed VI pour la promotion des œuvres sociales des préposés religieux a annoncé, mardi, le lancement de l’opération d’appel à la générosité publique en soutien aux préposés religieux et à leur famille, via la plateforme “anfiq” (www.anfiq.ma).

Cette opération vise à soutenir des programmes et des services à caractère social et humanitaire au profit des préposés religieux et de leurs familles dans toutes les régions du Royaume, eu égard au rôle central des serviteurs des mosquées dans la réforme et l’édification de la société, indique un communiqué de la Fondation.

La même source précise que le lancement de cette opération s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du dahir n°1.09.200 qui régit l’appel à la générosité publique.

La plateforme “anfiq” couvre principalement les soins aux personnes handicapées, les aides aux veuves, le parrainage d’orphelins, les soins aux personnes handicapées, l’accueil des personnes scolarisées, l’appui à l’excellence, les provisions pour le Ramadan, les sacrifices de l’Aïd, l’aide à l’acquisition d’un logement décent, ainsi que les aides médicales exceptionnelles, selon un document de la Fondation.