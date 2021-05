Lancement de l’opération d’immatriculation des personnes assujetties à la CPU

lundi, 10 mai, 2021 à 11:09

Casablanca – La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) a lancé une nouvelle fonctionnalité sur son portail électronique www.macnss.ma pour permettre aux commerçants, professionnels et artisans assujettis à la contribution professionnelle unique (CPU) de s’inscrire et de déclarer les membres de leurs familles, indique la CNSS dans un communiqué.

Afin de multiplier ses canaux, et permettre l’accès à l’Assurance Maladie Obligatoire au plus grand nombre, la CNSS a récemment conclu un accord avec des établissements de services de proximité, mettant ainsi à disposition, à partir du 11 mai, de nouveaux points de contact pour l’immatriculation des personnes éligibles et la déclaration des membres de leurs familles, ajoute la même source.

Ainsi, les commerçants, professionnels et artisans concernés pourront, en plus du portail en ligne, effectuer leurs démarches d’inscription sur tout le territoire à travers des guichets de proximité des réseaux partenaires (Chaabi Cash, Tasshilat, Barid Cash et Cash Plus).

Il est à noter que les guichets de proximité habilités à effectuer cette opération sont identifiables grâce à une pancarte CNSS portant son logo et l’expression “Bureau agréé pour l’immatriculation des travailleurs non salariés”.