Lancement de l’opération plages propres 2019 sous le signe “b7arblaplastic”

dimanche, 30 juin, 2019 à 13:10

Rabat – L’opération plages propres 2019 a été lancée sous le signe “b7arblaplastic”, pour sensibiliser les Marocains à la nécessité de lutter contre la pollution par les plastiques, a annoncé dimanche la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement.

Plus d’une centaine de plages, pour la plupart les plus fréquentées du pays, bénéficient de cette opération essentielle pour la propreté et protection du littoral, a indiqué la Fondation dans un communiqué.