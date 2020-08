Lancement de “Maroc Legal Advisor”, nouvelle plateforme d’informations juridiques et fiscales au Maroc

jeudi, 27 août, 2020 à 22:00

Paris – LexisNexis, leader de l’information juridique digitale en France et la plus vaste base de données juridiques au Maroc via la plateforme Lexis Maroc, a lancé, jeudi, le projet « Maroc Legal Advisor », nouvelle plateforme d’informations juridiques et fiscales au Maroc.

« Ce projet éditorial innovant et contributif vise à mettre à la disposition de la communauté juridique marocaine un fonds unique et sans équivalent de « Practical Guidance », couvrant tous les domaines du droit des affaires », souligne l’équipe éditoriale.