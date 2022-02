Lancement mercredi d’une campagne nationale sous le signe “le don de sang est la responsabilité de tous”

mardi, 22 février, 2022 à 19:44

Les travaux de la 59ème session de la Conférence des ministres de l’Éducation des États et gouvernements de la francophonie (CONFEMEN) ont démarré, mardi, à Rabat, sous le thème “Langue première et langue d’enseignement : quelles stratégies pour faciliter les premiers apprentissages, la réussite scolaire et le vivre- ensemble au XXIe siècle”.