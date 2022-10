Lancement de deux nouveaux vols entre Guelmim et Casablanca à partir de lundi prochain

vendredi, 7 octobre, 2022 à 21:53

Guelmim – Les lignes aériennes entre Guelmim et Casablanca seront renforcées par le lancement de deux vols supplémentaires à partir du 10 octobre prochain.

Dans un communiqué parvenu à la MAP, le Conseil de la région Guelmim Oued-Noun annonce que deux vols supplémentaires entre les villes de Guelmim et Casablanca seront lancés dès lundi prochain en vue de renforcer l’attractivité économique, la faciliter l’accès des hommes d’affaires et des investisseurs et revitaliser le tourisme dans la région, outre l’accompagnement de la dynamique de développement que connait la région.

Les deux nouveaux vols seront programmés les lundis et mercredis à partir du 10 octobre courant, à raison d’un vol par jour, précise le conseil régional, rappelant que le nombre de vols de la Royal Air Maroc reliant la région à Casablanca s’élève à cinq vols par semaine.

La région est desservie également par deux autres vols dans le cadre d’une convention entre le conseil régional et Air Arabia.

Ces dessertes aériennes devront faciliter la circulation des habitants de la région vers le nord du Royaume et contribueront également à accroître l’attractivité de la région et à revitaliser son économie.