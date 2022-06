Lancement de projets d’irrigation et de sécurisation de l’eau potable dans les provinces de Berkane et Nador

Nador – Le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki, a effectué lundi une visite de terrain dans les provinces de Berkane et de Nador, marquée par le lancement de projets d’irrigation et de sécurisation de l’eau potable.

Le ministre, accompagné notamment du wali de la région de l’Oriental, gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, Mouad El Jamai, du gouverneur de la province de Nador, Ali Khalil, du président de la Chambre d’agriculture de la région de l’Oriental, Mimoun Oussar, de professionnels, d’élus locaux et de responsables du ministère, a visité et lancé des projets dans le cadre de la déclinaison de la stratégie Génération Green.