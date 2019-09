Lancement à Rabat de la caravane de la rentrée universitaire 2019-2020 de l’Université Mohammed V

mardi, 17 septembre, 2019 à 21:37

La 74è session de l’Assemblée générale des Nations-Unies a ouvert ses travaux, mardi après-midi à New York, avec à l’ordre du jour une multitude de questions politiques, sociales, économiques et de sécurité internationale pressantes qui focaliseront l’attention des leaders mondiaux et des délégations de haut niveau participant à ce rendez-vous planétaire annuel.