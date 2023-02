Lancement à Rabat d’EMC-Helpline, une ligne d’assistance pour les enfants et les jeunes contre la cyberviolence

mercredi, 8 février, 2023 à 15:52

Rabat – EMC-Helpline, une ligne d’assistance pour la protection des enfants et des jeunes contre la cyberviolence et le cyberharcèlement, a été lancée, mardi à Rabat, à l’occasion de la célébration de la journée internationale pour un Internet plus sûr “Safer Internet Day”.