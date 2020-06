Lancement à Rabat du programme “MRE Academy”

Rabat – Le programme “MRE Academy” a été lancé mercredi à Rabat, en vertu d’une convention-cadre entre le ministère délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, chargé des Marocains résidant à l’étranger (MDCMRE) et l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT).