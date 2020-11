Lancement à Rabat d’un projet de lutte contre la Covid-19 à travers l’appui à l’innovation et à l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes

jeudi, 12 novembre, 2020 à 19:24

Rabat – La Commission nationale marocaine pour l’éducation, les sciences et la culture et l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO) ont lancé, jeudi à Rabat, le projet de lutte contre la Covid-19, à travers l’appui à l’innovation et à l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes.

Ce projet, qui s’inscrit dans la continuité des projets réalisés en partenariat entre l’ICESCO et la Commission nationale marocaine pour l’éducation, les sciences et la culture, vise à soutenir les efforts de 10 pays africains pour faire face aux répercussions de la Covid-19, à savoir le Maroc, le Niger, le Sénégal, le Burkina Faso, le Tchad, le Mali, le Nigeria, le Soudan, la Mauritanie et la Côte d’ivoire.

Un don de 200.000 dollars est octroyé pour la mise en œuvre de ce nouveau projet ayant pour but de développer l’esprit de l’entrepreneuriat chez les jeunes et les femmes, notamment ceux issus du milieu rural et du secteur informel, a indiqué, à cette occasion le ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, et président de la Commission nationale marocaine pour l’éducation, les sciences et la culture, Saaid Amzazi.