Lancement à Rabat de la plateforme virtuelle “Sidawasoul.ma” pour lutter contre le VIH/SIDA et la tuberculose

mercredi, 24 juillet, 2024 à 16:24

Rabat – La plateforme interactive “Sidawasoul.ma” a été lancée, mercredi à Rabat, par l’Association marocaine de solidarité et de développement (AMSED), avec le concours de plusieurs partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux ainsi que les principales parties prenantes dans la riposte contre le VIH/SIDA et la tuberculose.