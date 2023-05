Lancement à Rabat des travaux de la 3é conférence internationale “Substances naturelles et développement durable”

jeudi, 25 mai, 2023 à 13:06

Rabat – La 3e édition de la conférence internationale “Substances naturelles et développement durable” s’est ouverte, jeudi au siège de l’ICESCO à Rabat, avec pour objectifs de débattre des enjeux et des perspectives de développement liés à l’utilisation des produits naturels et leur durabilité.