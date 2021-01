Lancement à Salé des activités de l’Université Mohammed V au profit des étudiants détenus

samedi, 23 janvier, 2021 à 12:17

Salé – L’Université Mohammed V (UM5)de Rabat a lancé officiellement, vendredi au Centre de réforme et d’éducation de Salé, ses activités au profit des étudiants détenus dans le cadre d’un partenariat avec la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR).

Ces activités qui s’inscrivent dans le cadre d’un accord de coopération entre l’UM5, la DGAPR et la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, prévoient un programme diversifié et global portant sur une série d’activités académiques et scientifiques en faveur des étudiants détenus inscrits dans les établissements relevant de l’université.

S’exprimant à cette occasion, le secrétaire général de la DGAPR Younes Jabran a indiqué que cette initiative pilote vise à accueillir les étudiants détenus inscrits dans les différents facultés et établissements de l’UM5 afin de leur permettre de poursuivre leurs études universitaires dans les meilleures conditions.

“Les indicateurs relatifs au nombre de détenus bénéficiant des programmes d’éducation et de formation professionnelle sont en amélioration constante dépassant même 100%, en passant de 9.780 détenus en 2009 à plus de 24.723 l’an 2019”, a-t-il fait remarquer.

Evoquant la situation épidémiologique et les mesures de précaution qu’elle nécessite, le secrétaire général a souligné que, dans un premier temps, l’enseignement à distance sera adopté pour les 41 bénéficiaires inscrits au niveau de 14 établissements pénitentiaires, à travers des conférences et des cours animés par des professeurs désignés par l’université, à condition que le processus d’enseignement soit adapté à l’étude en présentiel selon les besoins.

Le président de l’UM5, Mohamed Ghachi, a pour sa part indiqué que l’intérêt accordé à l’étudiant détenu se veut un facteur décisif pour réaliser davantage de développement social, notant que l’université travaille, avec le ministère de tutelle et l’ensemble des partenaires, à offrir aux détenus tous les mécanismes d’apprentissage et de formation adaptés à leur situation, en consécration du droit d’accès à l’enseignement et à la formation, ainsi que du principe d’équité et d’égalité des chances.

Il a, en outre, mis l’accent sur l’implication de l’université et toutes ses composantes dans ce chantier stratégique, qui s’inscrit dans le cadre du programme de développement de l’UM5 2018-2022, ajoutant que l’université œuvre en collaboration avec la DGAPR à mettre en place une stratégie efficiente pour la réhabilitation, la formation et la qualification du détenu pour qu’il puisse surmonter les obstacles et faciliter son intégration dans la société.

Le coordinateur général de la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, Abdelouahed Jamali Idrissi, a fait observer que la convention-cadre signée par le ministère de l’Éducation nationale, la DGAPR, la Fondation Mohammed VI et l’UM5 vient illustrer que celle-ci s’est ouverte aujourd’hui sur l’espace pénitentiaire dans le but de briser les stéréotypes à son égard.

Le programme des activités de l’université comprend des cours et des conférences universitaires au profit des étudiants bénéficiaires, tout en combinant les cours en présentiel et à distance. L’espace dédié à cet effet a été doté de ressources pédagogiques numériques ainsi que de livres et de publications des professeurs-chercheurs de l’université.