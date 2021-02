Lancement des travaux de construction de l’Institut des sciences du sport à Settat

lundi, 1 février, 2021 à 23:59

Settat – Les travaux de construction de l’Institut des sciences du sport à Settat ont été lancés, lundi, par le ministre de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi.

La réalisation de ce projet s’inscrit dans le cadre de la diversification de l’offre pédagogique de l’Université Hassan 1er de Settat et la promotion des métiers du sport, indique un communique du ministère.

Le futur institut, premier établissement du genre relevant de ladite université, assurera des formations pour l’obtention des diplômes du Bachelor, Master et Doctorat en éducation physique et la gestion du sport, en plus de formations professionnelles dans le domaine de la gouvernance du sport et des organisations sportives.

Ce projet, dont le coût est estimé à 150 millions de dirhams, sera réalisé à proximité du complexe universitaire de la ville de Settat sur un terrain mis à la disposition de l’Université par le Haut-Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte Contre la désertification.

Le coup d’envoi des travaux s’est déroulé en présence du ministre délégué chargé de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Driss Ouaouicha, du président du Conseil de la région Casablanca-Settat, Mustapha Bakkoury, et du gouverneur de la province de Settat, Ibrahim Abou Zaid.

Par la même occasion, il a été procédé à l’inauguration du Centre d’accueil, d’information, d’orientation et de carrière et à la visite du chantier du Centre des langues de l’Université Hassan 1er, où la délégation a pris connaissance de l’état d’avancement des travaux.