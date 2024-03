L’ancienne médina de Fès, un joyau de l’histoire et de la culture marocaine

lundi, 4 mars, 2024 à 11:36

Fès – Située au cœur du Maroc, l’ancienne médina de Fès est un labyrinthe fascinant de ruelles étroites, de souks animés et de places cachées. Fondée à la fin du 8ème siècle par Moulay Idriss II, cette cité millénaire est un véritable trésor d’architecture et d’histoire, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1981.

La médina de Fès abrite une multitude de monuments historiques, dont 9.000 maisons anciennes, 11 médersas, 43 écoles coraniques, 83 mausolées et 176 mosquées. Parmi les joyaux architecturaux de la ville, on trouve la célèbre université Al Quaraouiyine, fondée en 859 et considérée comme la plus ancienne université du monde en activité.

La cité idrisside est également connue pour son réseau d’eau traditionnel, long de 70 km et alimentant bains, bassins, jardins et près de 4.000 fontaines publiques et privées. Ce système ingénieux, datant du 9ème siècle, est un exemple unique de l’ingénierie hydraulique médiévale.

Depuis sa fondation, Fès a été un important centre d’artisanat et de commerce. La ville est célèbre pour ses tanneries traditionnelles, ses ateliers de tissage et de dinanderie, et ses souks animés où l’on trouve une multitude de produits artisanaux.

Fès est aussi une ville de religion et de spiritualité. La cité abrite deux grandes mosquées, Al Andalous et Al Quaraouiyine, qui attirent des pèlerins et des étudiants du monde entier.

La médina est également parsemée de mausolées et de zaouïas (confréries religieuses), qui témoignent de la riche tradition soufie du Maroc.

Elle constitue jusqu’à nos jours un exemple unique de ville médiévale islamique. Son architecture, son réseau d’eau, ses traditions artisanales et sa vie spirituelle en font un modèle de ville méditerranéenne et arabo-musulmane.

Face aux défis du temps et de l’urbanisation, de nombreuses initiatives et projets de développement ont été mis en place pour préserver et revitaliser la médina de Fès.

On peut citer, entre autres, le programme de restauration de 27 monuments et sites historiques de la médina de Fès, dont quelque 4.000 bâtisses menaçant ruine, ainsi que des tanneries, des ponts et des médersas. Ce programme a été lancé avec des investissements de plus de 615 millions de dirhams.

Une autre initiative vise à dynamiser la cité et à promouvoir son patrimoine, à travers l’ouverture des célèbres foundouks Chemmaïne-Sbitriyine, Barka et Staouniyine, situés au cœur de la médina de Fès. Ces foundouks accueillent désormais des activités d’artisanat en voie de disparition ainsi que des services culturels et touristiques. Ces merveilles architecturales, datant des 13ème et 14ème siècles, ont ainsi pu retrouver une seconde vie, faisant revivre tout un pan du patrimoine de la médina.

Dans le même cadre, il faut aussi mettre en avant le programme complémentaire de valorisation de l’ancienne médina de Fès, présenté en 2018 devant SM le Roi Mohammed VI. Ce programme, doté d’une enveloppe de 583 millions de dirhams, vise à rendre la ville attractive pour la population, notamment la classe moyenne, ainsi que pour les visiteurs.

Les projets prévus concernent la réhabilitation de 11 monuments historiques et lieux emblématiques, la restauration des lieux de culte, le soutien aux activités d’artisanat et de commerce traditionnel sur 37 sites, dont 30 fontaines, ainsi que la réhabilitation du site historique de Dar Al Makina.

Avec tous ces projets de préservation et de mise en valeur, la médina de Fès retrouve aujourd’hui une nouvelle jeunesse, tout en conservant son caractère authentique. La ville fait cohabiter harmonieusement traditions séculaires et initiatives contemporaines.

Transmise de génération en génération, la médina est aussi devenue le symbole de l’identité marocaine. Merveille nationale, elle attire toujours plus de visiteurs venus découvrir ses trésors cachés. Classée au patrimoine de l’Humanité, la médina de Fès offre au monde l’exemple inspirant d’un chef-d’œuvre architectural en perpétuel renouvellement.