L’ANEF et la Province de Jerada scellent un partenariat pour la création et l’aménagement du Parc naturel de Chekhar

jeudi, 17 octobre, 2024 à 16:30

Rabat – L’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) et la Province de Jerada viennent de signer un mémorandum d’entente visant à instaurer un cadre de coopération pour la création et l’aménagement du Parc naturel de Chekhar.

Dans un communiqué, l’ANEF indique que ce partenariat a pour objectif de valoriser le patrimoine naturel du parc au bénéfice des populations locales, tout en assurant une gestion durable de ses ressources.

Le projet de création et d’aménagement du Parc naturel de Chekhar se déroulera en deux phases, précise le communiqué, notant que la première phase concerne la création officielle du parc, déjà entérinée par les résultats des enquêtes publiques, lancées conformément à l’arrêté du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts.

La deuxième phase portera, quant à elle, sur l’aménagement du parc, visant à réhabiliter ses écosystèmes et à promouvoir l’écotourisme à travers une démarche inclusive, impliquant les acteurs locaux dans une dynamique de développement durable.

Le Parc naturel de Chekhar deviendra ainsi une marque territoriale fédératrice, intégrant les différentes chaînes de valeur des produits locaux, poursuit la même source.

Ce programme d’aménagement, d’une durée de cinq ans (2025-2030) et doté d’un budget de 80 millions de dirhams, fera de Chekhar la première aire protégée à bénéficier de ce programme d’aménagement et de valorisation, souligne l’ANEF, ajoutant que d’autres aires protégées suivront, en fonction des résultats des enquêtes publiques en cours.

Outre cette signature, l’ANEF a organisé une importante opération de réintroduction d’espèces fauniques menacées au cœur du site naturel de Chekhar.

Cette initiative marque, selon l’Agence, une étape clé dans le développement du réseau des aires protégées, avec une attention particulière portée à l’aménagement et à la valorisation de ce site emblématique de la région de l’Oriental et de la province de Jerada.

Lors d’une cérémonie officielle, présidée par le directeur général de l’ANEF, Abderrahim Houmy, et le gouverneur de la province de Jerada, Mabrouk Tabet, le lancement du programme de réintroduction des espèces menacées a été officialisé.

Cette première étape a été marquée par le lâcher de 20 mouflons à manchettes, 15 gazelles de Cuvier et 8 porcs-épics, symbolisant l’engagement pour la restauration de la biodiversité locale, relève le communiqué.