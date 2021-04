L’ANEP achève 132 projets d’équipements publics pour un coût de 3,57 MMDH au titre de l’année 2020

vendredi, 30 avril, 2021 à 17:53

Rabat – L’Agence Nationale des Équipements Publics (ANEP) a annoncé avoir achevé 132 projets d’équipements publics pour un coût de 3,57 milliards de dirhams (MMDH) au titre de l’année 2020.

Dans un communiqué publié à l’issue de la tenue vendredi de son Conseil d’Administration par visioconférence, l’ANEP a indiqué avoir poursuivi la réalisation de 204 projets et des études relatives à plusieurs projets au titre de la même année.

L’ordre du jour du conseil, présidé par le ministre de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau, Abdelkader Amara, a porté sur la présentation du bilan des réalisations au titre de l’année 2020, indique la même source.

En effet, l’ANEP a assuré la maîtrise d’ouvrage déléguée des projets des équipements publics au profit de 60 maitres d’ouvrages, dont notamment des départements ministériels, des établissements publics, ainsi que des associations reconnues d’utilité publique.

Le portefeuille des projets de l’ANEP compte actuellement 830 projets pour une enveloppe d’investissement qui s’élève à 26,5 milliards de dirhams. Par ailleurs, dans le cadre du programme d’action de l’Agence, le Conseil d’administration a approuvé le budget au titre de l’année 2021 ainsi que 31 conventions de maîtrise d’ouvrage déléguée portant sur la réalisation de projets d’équipements publics à vocations économique et sociale importantes.

Le Conseil d’administration a également approuvé les mécanismes de gouvernance de l’Agence, notamment ceux se rapportant à son Conseil d’Administration et aux Comités issus de ce dernier.

Il est à rappeler que l’ANEP exerce, dans le cadre de conventions, la mission de maitre d’ouvrage délégué pour la réalisation de projets d’équipements publics, ainsi que pour la gestion du patrimoine immobilier et l’entretien des bâtiments publics au profit des maîtres d’ouvrages publics.

L’Agence se veut également d’être une force de proposition pour le développement de la normalisation technique en matière de la qualité et de la sécurité des bâtiments publics et œuvre pour la promotion de l’utilisation des matériaux locaux et de protection de l’environnement dans le secteur du BTP en général en s’appuyant sur son expertise cumulée à travers les années, ce qui permet de réaliser des projets d’équipements publics dans le strict respect des exigences de coût, de qualité et de délai.