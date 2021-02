La langue maternelle et le multilinguisme, vecteurs d’inclusion et de paix

vendredi, 19 février, 2021 à 11:59

Rabat – Pour sa 22ème célébration, la journée internationale de la Langue maternelle s’est fixée comme thème “Promouvoir le multilinguisme pour l’inclusion dans l’éducation et la société”, reconnaissant ainsi que les langues et le multilinguisme sont de véritables catalyseurs de l’inclusion qui permettent, par la même occasion, d’atteindre les objectifs de développement durable.

C’est d’ailleurs dans ce sens que le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, avait réitéré la mobilisation du Maroc pour la promotion du multilinguisme, en tant que valeur centrale qui favorise le multiculturalisme, l’inclusion et la paix et ce, lors de la 37ème session de la Conférence ministérielle de la Francophonie tenue en novembre 2020, à Paris.

De son côté, l’Organisation des Nations-unies pour l’Éducation, la Science et la Culture (UNESCO) n’a cessé de souligner que “l’éducation fondée sur la première langue ou la langue maternelle doit commencer dès le plus jeune âge, car la protection et l’éducation de la petite enfance sont le fondement de l’apprentissage”.

Dans un message adressé en 2018 aux participants de la Journée nationale sur l’Enseignement préscolaire, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, avait en effet affirmé que l’enseignement préscolaire constitue le socle à partir duquel toute réforme du système éducatif doit être initiée, dans la mesure où celui-ci offre aux enfants la possibilité d’acquérir, dès leur plus jeune âge, un ensemble d’habiletés, d’aptitudes psychologiques et de capacités cognitives.

Mais aujourd’hui, dans un contexte fortement impacté par la propagation de la pandémie de la Covid-19, l’éducation a été, à l’instar d’autres secteurs, prise de court par les conséquences de la crise sanitaire.

Celle-ci a révélé de nouvelles inégalités, poussant la Directrice générale de l’UNESCO à appeler, durant le lancement de la Coalition mondiale pour l’éducation venue répondre aux conséquences du nouveau Coronavirus, à ce que les principes d’équité et d’inclusion guident le processus de reprise de l’éducation.

Au Maroc, la réponse des décideurs politiques, des éducateurs et des enseignants dans cette conjoncture délicate n’a pas tardé à se manifester.

S’exprimant à l’occasion du Conseil d’administration de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Rabat-Salé-Kénitra, M. Amzazi, avait souligné que les priorités du ministère au titre de l’année scolaire actuelle reposent sur deux axes principaux liés à la gestion de l’année académique en cours, à la lumière de la pandémie et de ses contraintes sanitaires et éducatives, dans le but de réaliser les objectifs de l’équité, de la qualité et de la promotion de l’individu et de la société.

Le Royaume a, ainsi, mobilisé tous les moyens nécessaires et mis en place des initiatives de grande envergure, afin d’assurer la continuité de l’enseignement et la réussite des élèves.

A travers l’enseignement à distance, les acteurs éducatifs ont pu élever le système éducatif au niveau des aspirations et attentes des élèves, contribuant largement à raffermir le lien et la confiance dans l’école marocaine.

La journée internationale de la Langue maternelle a été initiée par le Bangladesh. Suite à son approbation lors de la Conférence générale de l’UNESCO en 1999, la célébration de cet événement est observée, depuis 2000, aux quatre coins du globe.

Parce qu’elle pense les diversités culturelles et linguistiques nécessaires à la durabilité des sociétés, l’UNESCO œuvre, dans le cadre de son mandat pour la paix, à préserver les différences de cultures et de langues propices au renforcement de la tolérance et du respect de l’altérité.

Ainsi, chaque 21 février constitue une occasion pour l’UNESCO de réitérer son engagement en faveur de la diversité linguistique et d’inviter l’ensemble des Etats membres à fêter cette journée dans le plus de langues possibles, dans l’objectif de rappeler que le multilinguisme est essentiel au développement durable.