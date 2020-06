L’application WIQAYTNA dépasse les 2 millions de téléchargements

jeudi, 25 juin, 2020 à 12:49

Longtemps réservée à une poignée de bold & beautiful people, la chirurgie esthétique a sauté de l’âge du rudimentaire à l’ère de la thérapie génique et s’est banalisée, devenant une discipline qui veille au mieux-être et rebooste la confiance en soi. Désormais, il n’est plus question d’effacer des années, mais de se présenter sous son meilleur jour.