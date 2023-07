Larache : Inauguration et lancement de plusieurs projets de développement à l’occasion de la Fête du Trône

samedi, 29 juillet, 2023 à 15:16

Larache – Plusieurs projets de développement ont été lancés ou inaugurés, mercredi et jeudi derniers, au niveau de la province de Larache, à l’occasion du 24è anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Ainsi, le gouverneur de la province de Larache, Bouassam El Alamine, qui était accompagné notamment, du secrétaire général de la province, de responsables locaux, des élus et chefs de services extérieurs, ainsi que d’autres personnalités, a procédé, mercredi, à l’inauguration de deux Centres de santé au niveau des communes de Rissana Janoubia et Sahel, réalisés dans le cadre du renforcement de l’offre sanitaire dans cette province, et en application des Hautes Instructions Royales visant à réformer en profondeur le système national de santé et sa mise à niveau, de façon à garantir une mise en œuvre effective du chantier de la généralisation de la protection sociale.

D’un coût global de 511.000 DH, le Centre de Santé Urbain de niveau 1 “Rissana Janoubia” vise à rapprocher les services de santé à plus de 17.000 habitants, en proposant une variété de prestations sanitaires, notamment des consultations en médecine générale, le suivi de la santé de la mère et de l’enfant, et des patients souffrant de maladies chroniques, outre les soins, l’éducation et la sensibilisation, et la santé scolaire.

Réalisé grâce à un coût global de 2,73 millions DH (MDH), le Centre de santé rural de niveau 2 “Commune de Sahel” a bénéficié, quant à lui, de travaux de mise à niveau en vue de prodiguer des prestations de santé de qualité au profit d’une population de près de 20.000 habitants.

Ces structures offrent moult services, tels que les consultations en médecine générale, les soins, le suivi de la santé de la mère et de l’enfant, le suivi des maladies chroniques, ainsi que la santé scolaire, outre la sensibilisation et l’éducation à la santé.

Par la même occasion, le gouverneur a présidé la cérémonie d’inauguration du nouvel Internat du lycée Rissana Chamalia, réalisé grâce à un coût global de 4,21 MDH, dans le but d’améliorer les conditions d’apprentissage et de lutter contre l’abandon scolaire, tout en augmentant le taux de scolarisation des filles âgées entre 15 et 17 ans.

De même, il a été procédé au lancement des travaux d’élargissement et de renforcement de la route provinciale n° 4402 entre Rissana Chamalia et Beni Garfett sur une distance de 16 km, pour un investissement de 36,5 MDH, ainsi que l’inauguration du tronçon de la route régionale n° 417 entre le PK 32 et le PK 18 sur une distance de 18 km, d’un montant total de 22,9 MDH.

Au niveau de la commune rurale de Zouada, M. Bouassam El Alamine a procédé, jeudi dernier, au lancement des travaux de construction d’un lycée secondaire qualifiant, pour un investissement global de 9,73 MDH, visant à développer et à diversifier l’offre éducative, à augmenter le taux de scolarisation des jeunes filles et à améliorer les conditions d’apprentissage, tout en luttant contre l’abandon scolaire.

Par la même occasion, il a été procédé à l’inauguration de l’accès situé au niveau de la commune de Ouled Ouchihe, en partant de la route régionale n° 415, sur une longueur de 4 km pour un investissement de 26,11 MDH.

Ce projet vise à garantir la fluidité de la circulation routière et la contribution à la valorisation et à la promotion des produits agricoles au niveau de ladite commune.

Pour renforcer les infrastructures relevant de la Régie Autonome Intercommunale de Distribution d’Eau et d’Electricité de la province de Larache( RADEEL), le gouverneur a procédé au lancement des travaux de réalisation du projet de renforcement du poste de transformation électrique de la ville de Ksar el Kébir, en ajoutant un troisième transformateur 60/20 kilovolts.

Ce projet vise à accompagner le développement urbanistique et économique que connait la région, et à garantir l’alimentation de la ville en électricité, ainsi que la zone industrielle de Sareema dans la commune de Ksar Bjir, et le pôle agricole de Loukous au niveau de la commune de Zouada.

Ce projet destiné à renforcer la puissance électrique et nécessitant un investissement de 14,5 MDH, représente un axe majeur du système d’approvisionnement de la ville et de ses environs. La finalité étant de répondre aux besoins de la population en électricité, et de créer les conditions favorables à l’investissement dans la région.

Le gouverneur et la délégation l’accompagnant, a également lancé les travaux de renforcement et de rénovation de la ligne électrique reliant le centre de Ksar El Kébir au pôle agricole de Loukkos de la commune de Zouada, d’un coût global de 4 MDH.

Ce projet se propose de garantir l’approvisionnement en électricité du pôle agricole, à travers le renouvellement et le renforcement du réseau sur 10 km de câbles électriques.

De même, M. Bouassam El Alamine a procédé au lancement du projet de renforcement et de rénovation du canal principal d’approvisionnement en eau potable, de la ville de Ksar El Kébir, pour un montant total de 20 MDH.