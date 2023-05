Larache: l’INDH au chevet des femmes en situation difficile

jeudi, 25 mai, 2023 à 12:24

Larache – L’Espace multifonctionnel pour les femmes de Larache, créé dans le cadre de la phase III de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), est une structure dédiée aux femmes en situation difficile ou victimes de violence, qui leur offre assistance, orientation, formation et accompagnement.

Cet établissement a été réalisé et équipé par l’INDH dans le cadre de son programme “Accompagnement des personnes en situation de précarité”, avec une enveloppe budgétaire globale de plus de 4,08 millions de dirhams (MDH).

Réalisée dans le cadre d’un partenariat avec la Délégation provinciale de l’Entraide nationale et l’Association régionale de l’Union nationale des femmes du Maroc (UNFM) à Larache, cette structure vise à assurer la prise en charge des femmes victimes de violence, fournir l’accompagnement juridique et psychique des femmes en difficulté et à renforcer les capacités des femmes démunies.

Cet espace de proximité ambitionne également d’assurer l’orientation des femmes victimes de violence vers des spécialistes du domaine, offrir des services d’accueil, d’écoute, d’orientation, de conseil juridique et d’abris temporaires, promouvoir l’insertion des femmes en situation de précarité dans le tissu économique.

Il comprend plusieurs dépendances, dont des dortoirs, des espaces d’accompagnement juridique, d’écoute et d’orientation, une salle d’alphabétisation, un espace de jeux pour enfants, et des ateliers de formation en “cuisine et pâtisserie”, “coupe-couture”, en “coiffure” et “travaux manuels: Randa”.

Dans une déclaration à M24, la chaine de l’information en continu de la MAP, Soukayna El Kouraichi, cadre à la Division de l’action sociale (DAS) à la province de Larache, a souligné que ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du 2è programme de l’INDH relatif à l’accompagnement des personnes en situation de précarité, est le fruit d’un partenariat entre le Comité provincial de développement humain (CPDH), la Délégation provinciale de l’Entraide nationale et l’Association régionale de l’Union nationale des femmes du Maroc à Larache.

La responsable a affirmé que cette structure revêt une importance particulière eu égard aux prestations juridiques et sociales qu’elle offre aux femmes en situation difficile ou victimes de violence, relevant que cet espace joue un rôle clé dans la promotion de l’insertion économique et socio-professionnelle des femmes en situation de précarité.

Elle a fait savoir que cet espace, construit et équipé par l’INDH, a nécessité un investissement d’environ 4 MDH, notant que le nombre de bénéficiaires atteint cette année environ 238 femmes.

Pour sa part, la déléguée provinciale de l’Entraide nationale à Larahe, Dahbi Nadia, a indiqué que ce projet ambitieux, porté par l’Entraide nationale et réalisé par l’INDH, vise à protéger les femmes en situation de précarité et à renforcer les capacités des femmes démunies, notant que le centre a pris en charge, depuis son lancement en 2020, plus de 40 femmes victimes de violence, qui ont bénéficié des différents services offerts par cette structure, en particulier la formation, l’accompagnement juridique et psychique et le soutien à leur insertion économique.

Le centre a accueilli cette année 238 bénéficiaires, répartis sur 4 ateliers de formation, à savoir la “coupe-couture”, la “coiffure”, la “cuisine et pâtisserie” et les “travaux manuels: Randa”, a fait savoir la responsable, notant que ces femmes bénéficient également de plusieurs ateliers de sensibilisation dans les domaines juridique, de la communication, l’éducation religieuse, l’institution du mariage et l’inscription au registre social unifié, afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle.

De son côté, la secrétaire générale de l’Association régionale de l’UNFM à Larache, Fatima Khanoun, a indiqué que ce centre joue un rôle important dans la prise en charge des femmes victimes de violence et l’accompagnement juridique et psychique des femmes en difficulté, ainsi que la promotion de l’autonomisation économique des bénéficiaires.

Mme Khanoun a fait savoir que le Centre a accueilli, de mi-juin 2021 au début mai 2023, plus de 500 bénéficiaires, et ce grâce aux efforts de tous les partenaires, en particulier l’INDH, l’Entraide nationale et l’association régionale.

Quant à Ghizlane Zerriq, bénéficiaire du Centre, elle a précisé qu’elle a bénéficié d’une formation en pâtisserie pendant une année, qui lui a permis de lancer son projet d’activité génératrice de revenus, remerciant les partenaires du centre pour les efforts qu’ils déploient au quotidien, afin de renforcer l’insertion socio-économique des bénéficiaires.