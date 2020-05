Larache: Un officier de police principal contraint d’utiliser son arme pour libérer un auxiliaire d’autorité séquestré par un multirécidiviste

jeudi, 28 mai, 2020 à 20:18

Rabat – Un officier de police principal relevant du district provincial de sûreté de Larache a été contraint, jeudi soir, de faire usage de son arme de service pour libérer un auxiliaire d’autorité séquestré par un individu aux multiples antécédents judiciaires qui a opposé une résistance farouche et tenté d’exposer les policiers à une agression sérieuse et imminente à l’aide d’une arme blanche.

Le suspect avait séquestré l’auxiliaire d’autorité dans un four traditionnel sous la menace d’une arme blanche, et ce après s’y être introduit de force et menacé de violenter la victime sous prétexte qu’elle l’a dénoncé dans des affaires antérieures, ce qui a nécessité l’intervention des éléments de la police auxquels le suspect a opposé une résistance violente à l’aide de deux couteaux, mettant ainsi la sécurité de la victime et celle des policiers en danger, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Et de poursuivre que l’officier principal a été contraint d’utiliser son arme de service et de tirer une balle qui a blessé le suspect au niveau de la cuisse droite.

L’usage obligatoire de l’arme de service a permis de neutraliser le danger émanant du suspect, de sauver la victime séquestrée et de saisir les deux armes blanches utilisées dans cette agression, précise la même source.

Le suspect blessé a été évacué à l’hôpital provincial pour recevoir les soins nécessaires, où il a été mis sous surveillance sanitaire, en attendant de le soumettre à une enquête préliminaire sous la supervision du parquet compétent afin de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire, conclut la DGSN