Larache: ouverture d’une enquête préliminaire à l’encontre d’un sexagénaire soupçonné de viol de deux mineurs

vendredi, 21 février, 2020 à 23:14

Rabat- La brigade de la police judiciaire de Larache a ouvert, vendredi, sous la supervision du parquet compétent, une enquête préliminaire à l’encontre d’un homme de 67 ans, retraité de son état, présumé impliqué dans une affaire de viol de deux mineurs.

Les services de la police judiciaire de Larache avait reçu une plainte d’un mineur âgé de 12 ans qui affirmait avoir été victime d’harcèlement et de viol par le suspect dans un parking, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), précisant que les recherches et investigations menées ont révélé une deuxième victime de ces actes, un enfant âgé de 14 ans.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent en vue d’élucider les tenants et aboutissant de cette affaire, et déterminer l’ensemble des actes criminels qui lui sont reprochés.