Larache: Poursuite des efforts pour la maîtrise de l’incendie à la forêt de “Bouhachem Jbel El Alam” (sources locales)

jeudi, 28 juillet, 2022 à 19:42

Un programme de partenariat portant sur la promotion de l’égalité de genre dans la législation marocaine et les pratiques professionnelles dans le secteur de la justice a été signé, jeudi à Rabat, entre le ministère de la Justice et l’Entité des Nations Unies pour l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes au Maroc (ONU-Femmes Maroc).