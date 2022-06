L’AREP de Fès-Meknès a supervisé plus de 200 projets d’un investissement de 1,8 MMDH

mardi, 28 juin, 2022 à 11:33

Fès – L’Agence Régionale d’Exécution des Projets de Fès-Meknès (AREP-FM) a supervisé jusqu’à 2021, plus de 200 projets d’un investissement de 1,8 Milliard de DH (MMDH) .

Plus de 161 projets ont été livrés alors 86 autres sont en cours de réalisation, selon un bilan présenté par le directeur de l’AREP Fès-Meknès, Youssef Ziani, à l’occasion de la tenue, lundi à Fès, de sa session de juin 2022, en présence du président de la région, Abdelouahed El Ansari et du wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Said Zniber.