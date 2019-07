L’association “Marocains Pluriels” éteint sa 10è bougie

lundi, 1 juillet, 2019 à 16:28

Casablanca – L’association “Marocains Pluriels”, qui prône les valeurs d’ouverture, de tolérance et de partage, ainsi que la volonté de contribuer à l’avancement du pays sur la voie de la modernité, a fêté, samedi à Casablanca, son 10è anniversaire, en présence de jeunes venus de différentes régions du Royaume.

Durant ses 10 ans d’existence, l’association s’est engagée à encourager les jeunes afin de leur permettre de devenir acteurs de la vie de la Cité, et de prendre en main leur destin, à promouvoir le vivre ensemble et à encourager le développement du champ culturel en tant que solution à nombre de maux de la société.

Consciente de la richesse de l’identité plurielle du Maroc et de la diversité de ses affluents identitaires, culturels et humains avec une réelle volonté de préserver cette richesse et d’en faire un atout pour contribuer à promouvoir le Maroc vers la modernité et la tolérance, l’association, à travers cette initiative, reflète un message auquel elle est attachée dans toutes ses lettres et qu’elle continuera à transmettre, a fait savoir, à cette occasion, le président de l’association ‘’Marocains Pluriels’’, Ahmed Ghyat.

L’objectif de cet événement, a-t-il affirmé, est de célébrer les activités que ‘’Marocains Pluriels’’ mène au quotidien à savoir ”de Cafés Politis en Ftours Pluriels”, ”de Morocco l’Ghedd en Escalablanca”, ”de lutte contre le racisme, l’exclusion, le terrorisme en Solid’Action”, ”de Concours en formations”, ”d’Expos nomades en Fêtes de la Musique”, ”d’Arganier de la Fraternité en Forum Euro-Méditerranéen des Jeunes Leaders”, ”de Fraterni’thé en Street Cinéma”, ”de Nbni Bladi à Festi’Jeunes”.

Cette manifestation a été marquée par l’interprétation de chansons par de jeunes artistes, qui ont, pour la première fois, eu l’occasion de se produire devant le public, une initiative, qui selon cet acteur associatif, permettra aux jeunes d’exprimer leurs talents.