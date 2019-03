L’Association “Marocains Pluriels” remet à Sa Sainteté le Pape François “L’Arganier de la Fraternité”

Rabat-Convaincus de l’importance vitale de faire prévaloir les valeurs de la paix, de la tolérance et du vivre-ensemble pour édifier un monde meilleur, des jeunes membres de l’Association “Marocains Pluriels” ont remis, dimanche à Sa Sainteté le Pape François à l’occasion d’une cérémonie religieuse à Rabat, “L’Arganier de la Fraternité”, symbole au plus haut point de la vie, de l’amour et de l’entente mutuelle.

A travers cet arbre qui ne pousse qu’au Maroc, la jeunesse marocaine met en avant la culture qui est sienne de cultiver la fraternité et l’engagement des nouvelles générations à œuvrer sur le terrain pour promouvoir le vivre-ensemble et préserver les valeurs ancestrales d’ouverture et de tolérance prônées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine.

Dans un contexte mondial où trop souvent la haine, le rejet d’autrui et la violence prennent le pas sur la paix, l’amour et le partage, la jeunesse marocaine, en génération convaincue et déterminée, veut prendre le relais et mener à bien cette mission, ô combien précieuse et délicate, de renverser cette tendence.

Animés d’une volonté de promouvoir la prise de conscience sur l’importance primordiale de l’entente et du dialogue, ces jeunes oeuvrent, à travers des activités, actions sociales et civiques, débats et formations, à véhiculer, promouvoir et transmettre les messages de diversité, de tolérance et d’ouverture sur l’Autre.

A l’occasion de la visite de Sa Sainteté le Pape François au Maroc, à l’invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, l’Association +Marocains Pluriels+ et sa branche +Les Juniors+ ont lancé un plaidoyer au nom de la jeunesse marocaine, musulmane en général, en faveur de la paix, la tolérance, le dialogue et l’entente, comme étant des ponts pour édifier un monde meilleur, a souligné dans une déclaration à la presse, le président de cette ONG, Ahmed Ghayet.

“Depuis des milliers d’années, le Maroc est une terre de coexistence et du vivre-ensemble”, s’est félicité M. Ghayet, mettant l’accent sur la nécessité de “préserver cet acquis et le transmettre aux nouvelles générations”.

De leur côté, plusieurs jeunes membres de l’Association ont affirmé qu’ils visaient, à travers le geste symbolique de remettre au Pape “L’Arganier de la Fraternité”, à ancrer un de coexistence et de tolérance.

“Nous avons un devoir historique de promouvoir ces valeurs pour que les musulmans, les chrétiens et les juifs puissent vivre en harmonie, dans le même espace et dans l’amour et l’entente”, ont-ils martelé dans des déclarations similaires.

“L’ouverture d’esprit, la cohabitation, le dialogue des religions, la paix et la fraternité sont les maîtres mots de nos actions”, ont relevé ces jeunes, fiers des valeurs ancestrales de leur pays, le Maroc.

“Marocains Pluriels” est une association créée en mai 2009 avec pour objectifs l’émergence et la promotion de la jeunesse, afin que la voix de cette dernière soit entendue au sein de la société. Elle entend également faire valoir les valeurs du vivre-ensemble à travers des activités culturelles et contribuer à la lutte contre le racisme et à la mise en valeur de la diversité qui règne au Maroc.