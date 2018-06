L’attention particulière accordée par le Maroc à l’Islam consacre sa place dans la société (universitaire tunisien)

vendredi, 1 juin, 2018 à 14:44

-Propos recueillis par : Zineb JANATI-

Rabat – L’attention particulière accordée par le Maroc à l’Islam consacre la place de cette religion au sein de la société, a indiqué le professeur à l’Université Ez-zitouna et membre du Conseil islamique supérieur de la Tunisie, Hassen Mannai.

Alors que plusieurs pays souffrent d’hostilités dues à la diversité religieuse, le Maroc, où l’Islam est fortement présent et constitue l’un des fondements de l’État, offre un climat sûr et ouvert sur l’autre, qui ne peut qu’encourager la population à s’attacher davantage à sa religion, a souligné M. Mannai dans un entretien accordé à la MAP.

Le ministère des Habous et des Affaires islamiques joue un rôle important en œuvrant à la gestion des établissements de formation religieuse et à la consécration des constantes religieuses du Royaume, aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale, à travers l’organisation de plusieurs séminaires et congrès en la matière, a noté M. Mannai, titulaire d’un doctorat d’État en sciences islamiques et maître conférencier dans les universités D’Umm Al Qura (Mecque et Médine) et d’Al-Imam Mohammad Ibn Saud (Al Riyad) et dans les facultés de l’éducation (Sultanat d’Oman).

S’agissant de la stratégie du Royaume pour lutter contre le terrorisme et le radicalisme, M. Mannai s’est félicité que le Maroc soit immunisé contre ces fléaux, à la faveur des efforts déployés par le pays, notamment par la lutte contre la marginalisation et l’exclusion et la propagation des discours tolérants et des vrais préceptes de l’Islam.

Les efforts consentis par le Maroc pour asseoir les bases d’un Islam du juste milieu à l’intérieur du pays et en Afrique ne sont plus à démontrer, a noté M. Mannai, mettant en exergue les causeries religieuses qui se veulent un espace de rapprochement intellectuel et interculturel qui rassemble des oulémas venant des quatre coins du monde.

Par ailleurs, le professeur a salué l’ouverture du Royaume sur l’Afrique et son rôle en tant que référence pour tout le continent, notamment dans le domaine religieux, de par son Islam éclairé, basé sur la doctrine ach’arite, le rite malékite et le soufisme sunnite.

Le Royaume veille constamment à protéger la religion et ses institutions contre toute forme de fanatisme et interprétation extrémiste, par le biais, entre autres, des causeries religieuses, vecteurs de l’image réelle de l’Islam, a-il ajouté.

Évoquant le Ramadan au Maroc, M. Mannai s’est dit heureux de voir “les rues vides et les mosquées pleines”, relevant la dynamique commerciale qui accompagne le mois sacré.