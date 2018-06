L’AUC lance une étude d’élaboration d’un Plan de sauvegarde et de valorisation du patrimoine de Casablanca

lundi, 4 juin, 2018 à 11:15

Casablanca – Dans le cadre des efforts consentis par les différents acteurs concernés par la valorisation et la préservation du riche patrimoine de la ville de Casablanca, l’Agence Urbaine de Casablanca (AUC) a lancé une étude pour l’élaboration d’un plan de sauvegarde et de valorisation du patrimoine architectural, urbain et paysager du cœur historique de la métropole à savoir l’arrondissement de Sidi Belyout.