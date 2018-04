Le 2e forum africain des managers territoriaux et des instituts de formation, les 25 et 26 avril à Saidi

vendredi, 20 avril, 2018 à 17:29

Rabat – La 2è édition du forum africain des managers territoriaux et des instituts de formation ciblant les collectivités territoriales se tiendra, les 25 et 26 avril à Saidi, dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route adoptée à l’issue de la 1ère édition tenue à Salé en septembre dernier, indique vendredi l’organisation Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU-Afrique) dans un communiqué.