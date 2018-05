Le 62ème anniversaire de la création des Forces Armées Royales célébré à travers le Royaume

lundi, 14 mai, 2018 à 17:07

Rabat- Le 62ème anniversaire de la création des Forces Armées Royales (FAR) a été célébré, lundi, au niveau des différentes places d’armes, garnisons et unités des FAR à travers le Royaume.