Le 9è Salon international des dattes à Erfoud s’attend à plus de 80.000 visiteurs

mercredi, 24 octobre, 2018 à 11:52

-Propos recueillis par Jamaleddine Belarbi-

Erfoud – Le 9è Salon international des dattes à Erfoud (Sidattes), qui prévoit un programme culturel varié et riche en activités artistiques nationales et locales, s’attend à plus de 80.000 visiteurs, a indiqué le commissaire du Salon, Mohamed Bousfoul.

Cette manifestation à caractère socio-économique et culturel, qui se tiendra du 25 au 28 octobre courant, ambitionne de dépasser le nombre de visiteurs enregistré dans sa 8è édition, de même qu’il ambitionne de dépasser le chiffre d’affaires réalisé au cours de la précédente édition (400 tonnes en 2017), a-t-il relevé dans une déclaration à la MAP.

M. Bousfoul a en outre, noté que la thématique choisie pour le salon (“Logistique et développement de la filière des dattes”) intervient dans le contexte de la mise en œuvre des mesures prises dans le cadre du Plan Maroc Vert (PMV), qui comporte plusieurs mesures relatives au développement de la filière des dattes et du palmier au Maroc.

En effet, explique-t-il, le PMV mise sur le développement de la chaîne de production à travers la mobilisation des ressources hydriques, l’intensification de la culture des palmiers, l’organisation professionnelle des agriculteurs dans des coopératives, des associations et des Groupements d’intérêt économique (GIE), ainsi que la valorisation du produit et la commercialisation efficace.

M. Bousfoul a relevé que la logistique est devenue une thématique d’actualité vu son rôle dans la commercialisation du produit national de dattes et sa valorisation de façon qui répond aux normes internationales.

Par ailleurs, il a indiqué que l’actuelle édition verra la participation de plusieurs coopératives et GIE, qui disposent de certificats de qualité octroyés par l’Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires (ONSSA), ce qui atteste de la renommée du salon qui insiste sur les normes de qualité.

Cette édition sera marquée par la participation de coopératives et GIE représentant toutes les régions du Maroc et qui viendront exposer leurs produits de terroir et les procédés de commercialisation, a-t-il ajouté, soulignant que ces groupements professionnelles, qui sont dotés d’une expérience importante, viendront exposer leurs efforts visant à valoriser les dattes marocaines.

L’édition de 2018 verra l’aménagement d’un espace thématique qui mettra en valeur les expériences des jeunes dans le développement de la filière des dattes et le modèle suivi pour développer leurs partenariats dans la filière des dattes et de leurs dérivés, a-t-il fait savoir, indiquant que la salon connaîtra la participation de 225 exposants issus de France, Tunisie, Egypte, Emirats arabes unis, Mauritanie et Etats-Unis.

M. Bousfoul a mis l’accent sur l’importance des conférences organisées à l’occasion de ce salon, dont des journées d’étude qui mettront en exergue les questions qui préoccupent les agriculteurs de la filière, ainsi qu’une rencontre sur l’emploi des jeunes dans le secteur agricole.

Concernant la participation internationale, il a fait observer que ce rendez-vous permettra de s’enquérir des avancées réalisées par ces pays dans le domaine de production des dattes et de conclure des partenariats d’exportation à différents pays.

Organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à l’initiative du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, cette manifestation a pour ambition de mettre en avant les rôles et enjeux de la collecte et du transport des dattes aux coopératives, qui soutiennent l’économie des oasis et appuient le projet d’une agriculture marocaine équitable et durable.

Le Sidattes, qui a accueilli l’année dernière plus de 80.000 visiteurs, est le rendez-vous de référence des professionnels de la filière phoenicicole dans la région, une véritable plate-forme de rencontre, d’échange et de commerce.

Il rassemble chaque année l’ensemble des opérateurs et contribue à la valorisation de la filière ainsi qu’au développement de l’écosystème oasien.

Pour rappel, le secteur phoenicicole joue un rôle économique moteur au Maroc : il contribue à la préservation de plus de 12.000 emplois et garantit la moitié des revenus agricoles pour plus de deux millions de citoyens.

Plus de 200 exposants en provenance d’une quinzaine de pays sont attendus cette année, sur un espace de 40.000 m2, dont un quart sera composé de stands, font savoir les organisateurs, ajoutant que le Sidattes-2018 s’articulera autour de huit pôles représentant chacun une facette du secteur.

Les quatre régions productrices (Drâa-Tafilalet, l’Oriental, Souss-Massa et Guelmim-Oued Noun) seront présentes aux côtés de pôles dédiés à l’agro-fourniture, au machinisme agricole, à la culture et aux traditions des habitants des oasis.

Le programme de cette 9è édition propose une panoplie d’activités pédagogiques et ludiques accompagnées d’animations folkloriques, un carnaval, des soirées musicales, des circuits touristiques, des dégustations, des concours et une cérémonie de remise de prix.