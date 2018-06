Le Centre d’addictologie de Benslimane assurera une prise en charge médicale et un accompagnement sociale des personnes souffrant de conduites addictives (Responsable)

dimanche, 3 juin, 2018 à 18:57

Benslimane – Le Centre d’addictologie de Benslimane, dont les travaux de construction ont été lancés dimanche par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, assurera une prise en charge médicale et un accompagnement social des personnes souffrant de conduites addictives, a assuré Hicham El Abed, responsable du pôle action humanitaire à la Fondation Mohammed V pour la solidarité.

Ce Centre, qui sera réalisé par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, offrira des prestations à la fois médicales et sociales, selon une approche participative et intégrée, a précisé M. El Abed, dans une déclaration à la presse à l’occasion du lancement de travaux de construction du Centre, notant que cette approche a fait ses preuves au niveau des centres d’addictologie déjà opérationnels dans différentes régions du Royaume.

Le futur Centre assurera une prise en charge médicale des personnes bénéficiaires, en offrant des prestations en addictologie, psychiatrie et en médecine générale, a ajouté M. El Abed, faisant observer qu’en ce qui concerne l’accompagnement social des bénéficiaires, il sera assuré par une association spécialisée dans le domaine de la réduction des risques de drogues.

Cette association déploiera des actions à l’intérieur du Centre, en assurant l’encadrement d’ateliers thérapeutiques, ludiques et éducatifs, et sur le terrain en menant des actions de sensibilisation et de prévention.

Outil privilégié de soins, de sensibilisation, de diagnostic, de prévention, et d’accompagnement psycho-social, ce Centre, le premier du genre dans la province de Benslimane, fait partie intégrante du programme national de lutte contre les conduites addictives, mis en œuvre, depuis 2010, conformément aux Hautes instructions Royales, par la Fondation en partenariat avec les ministères de la Santé et de l’Intérieur.