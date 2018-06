Le Centre de formation et d’insertion des femmes et des jeunes de Tit Mellil offrira des formations qualifiantes dans des métiers pourvoyeurs d’emplois (responsable)

samedi, 2 juin, 2018 à 18:46

Tit Mellil – Le Centre de formation et d’insertion des femmes et des jeunes, inauguré samedi par SM le Roi Mohammed VI à Tit Mellil dans la province de Mediouna, offrira aux femmes et jeunes, issus de milieux défavorisés, des formations qualifiantes dans des métiers pourvoyeurs d’emplois, a souligné Mme Sanae Dardikh, responsable du Pôle communication et développement institutionnel à la Fondation Mohammed V pour la Solidarité.

Deuxième structure sociale réalisée par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité au niveau de la localité de Tit Mellil, ce nouveau Centre vise le renforcement des capacités des femmes et des jeunes en leur dispensant des formations de base et qualifiantes dans plusieurs filières, notamment en pâtisserie, coupe-couture, électricité de bâtiment et menuiserie-aluminium, a indiqué Mme Dardikh dans une déclaration à la presse à l’occasion de l’inauguration du Centre.

Ces filières, qui sont en adéquation avec les besoins du marché local du travail, vont favoriser l’insertion socioprofessionnelle des personnes bénéficiaires, a-t-elle ajouté, notant que le nouveau centre dispose également d’un espace préscolaire pour l’éducation et le suivi des enfants des femmes bénéficiaires et de celles du quartier d’implantation.

Edifié sur un terrain de 3.640 m2, le Centre de formation et d’insertion des femmes et des jeunes abrite un pôle de formation professionnelle des femmes et des jeunes comportant des ateliers de cuisine-pâtisserie, de coupe-couture, de coiffure-esthétique, de menuiserie aluminium, d’électricité du bâtiment, des salles de formation en réseau informatique et en commerce et gestion d’entreprises, une bibliothèque, ainsi qu’une salle multimédias.

Il comprend également un pôle d’activités scolaires, parascolaires et d’enseignement préscolaire abritant des salles de formation des éducatrices de l’enseignement préscolaire, d’alphabétisation, de soutien scolaire, d’un espace d’enseignement préscolaire (d’une capacité de 72 enfants), une salle de repos, et une aire de jeux pour enfants.