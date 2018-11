Le centre régional de médecine physique et de kinésithérapie de Tétouan: de la rééducation à la fabrication des membres

samedi, 3 novembre, 2018 à 11:45

Tétouan- Dans l’enceinte de l’hôpital provincial Saniat R’mel de Tétouan, un centre régional de médecine physique et de kinésithérapie a vu le jour en 2014 pour devenir, plus tard, une unité de traitement de référence à l’échelle régionale et nationale en matière de réadaptation des personnes à besoins spécifiques.

SM le Roi Mohammed VI avait inauguré cet établissement en avril 2014. Fruit d’un partenariat entre l’Initiative nationale pour le développement humain et le ministère de la Santé, ce centre illustre la Haute sollicitude dont le Souverain n’a eu de cesse d’entourer les personnes à besoins spécifiques ou d’inadaptation.

Ayant mobilisé un investissement de plus de 10 millions de dirhams dans le cadre du programme de lutte contre la précarité, ce centre s’étale sur trois étages d’une superficie globale d’environ 1.500 m2. Il est doté de salles de soins, de fabrication et de composition, entre autres.

D’après le directeur du centre, Farouk Hicham, cette unité médicale offre à ses patients des services de diagnostic et de soins des pathologies de malformations, de rééducation-kinésithérapie et de prise en charge fonctionnelle des troubles orthophoniques, orthopédiques et de psychomotricité, en plus d’une assistance médicale.

Ce centre est devenu, au cours des trois dernières années, une unité de traitement de référence dans le domaine de la médecine physique, la kinésithérapie et la fabrication des membres, a-t-il affirmé à la MAP, ajoutant que le staff du centre a réussi à fabriquer les prothèses des membres supérieurs, une initiative première du genre au niveau des établissements hospitaliers relevant du ministère de la Santé.

L’année dernière, le centre a fourni plus de 41.000 services répartis entre les différentes spécialités précitées, a fait savoir le responsable, notant que les bénéficiaires sont issus des différentes préfectures et provinces de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, voire aussi d’autres provinces avoisinantes.

A noter que l’établissement a pour objectif de soutenir les personnes à besoins spécifiques et de les aider à surmonter leurs handicaps empêchant leur insertion effective dans la société, ainsi que de leur assurer l’accès aux services médicaux de base et de garantir leur intégration concrète dans le tissu social et professionnel.

Mohamed Baki, un soixantenaire issu de la commune rurale de Zoummi, dans la province d’Ouazzane, est l’un des bénéficiaires de ce centre. Il se faisait installer un pieds prothétique qui lui permettra de remarcher depuis qu’il s’est fait retirer le pieds gauche à cause des complications du diabète.

Il s’est réjoui que ce centre lui ait permis de bénéficier gratuitement d’un pieds prothétique qui l’aidera à marcher dans son patelin, caractérisé par la difficulté du sol et une insuffisance des services sanitaires et d’accompagnement des personnes à besoins spécifiques, ajoutant “maintenant, je peux aller à la mosquée et régler mes affaires sans avoir recours à une béquille”.

Compte tenu du nombre important des bénéficiaires, le centre était en mesure de fournir des services médicaux de qualité liés à la prise en charge fonctionnelle des troubles orthophoniques, orthopédiques et de psychomotricité, à la conception d’appareillage orthopédique adapté et à la rééducation-kinésithérapie.

Plusieurs bénéficiaires ont affirmé que le centre, grâce au dévouement du staff médical, leur a permis de se doter des mécanismes leur permettant de renforcer la confiance en leurs propres capacités, ce qui figure parmi les objectifs de l’Initiative nationale pour le développement humain en matière de prise en charge des personnes à besoins spéciaux, en vue d’une meilleure insertion socio-professionnelle et une proximité des services au profit de cette catégorie.