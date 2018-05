Le conseil d’administration de l’EHTP approuve la décision de restructuration de l’école

lundi, 14 mai, 2018 à 19:55

Rabat – Le Conseil d’Administration de l’Ecole Hassania des Travaux Publics (EHTP) a approuvé, la décision de restructuration de l’école par le biais de l’élaboration d’un projet de décret d’application de la nouvelle Loi 39.13 en cours de promulgation, et également le statut du personnel et l’organigramme de l’Ecole en fixant les structures d’enseignement et de recherche.