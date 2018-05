Le conseil provincial de Guelmim adopte une série de conventions dans les secteurs de l’éducation, de l’économie sociale et agricole

jeudi, 3 mai, 2018 à 19:45

Guelmim – Le Conseil provincial de Guelmim, réuni jeudi en session extraordinaire, a adopté une série de conventions de partenariat portant sur les secteurs de l’éducation et de la formation, de l’économie sociale et solidaire et de l’agriculture.