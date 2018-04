Le CSEFRS appelle à la mise à niveau des rôles des acteurs de l’éducation pour la promotion de l’école marocaine

mardi, 17 avril, 2018 à 17:58

Rabat – Le Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS) a appelé à mettre à niveau les rôles fondamentaux des acteurs de l’éducation dans la promotion de l’école marocaine et l’amélioration de la qualité de l’enseignement, à travers la professionnalisation, la formation et l’évaluation.