Le développement de la formation pour les jeunes en matière de l’information, au cœur des préoccupations du ministère de la Culture et de la Communication

vendredi, 11 mai, 2018 à 23:27

Rabat – Le ministère de la Culture et de la Communication a affirmé son souci de développer et de diversifier la formation orientée vers la jeunesse dans le domaine de l’information et de la communication, qui est au cœur de ses préoccupations.