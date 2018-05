Le don de sang pendant le Ramadan : une action qui rallie noblesse et récompense divine

jeudi, 31 mai, 2018 à 12:50

—-Propos recueillis par: Leyla Bourhil—-

Rabat – Le don de sang, cette action hautement charitable qui permet de sauver des vie humaines, se multiplie de plus en plus à l’instar de toutes les actions solidaires pour lesquelles les Marocains et tous les musulmans se mobilisent pendant le Ramadan, en quête de gestes à même de leur permettre de rallier la noblesse de l’action à la récompense divine tant souhaitée durant ce mois sacré.